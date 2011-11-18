Близнюк виступає за завершення приватизації житла в Україні

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК вважає за доцільне ухвалити рішення про завершення приватизації житла в Україні.

Про це він повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про заплановані методи підтримки створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

«Я хотів би, щоб депутати Верховної Ради нарешті ухвалили рішення про завершення приватизації. 92% людей у державі вже приватизували, а 8% - ні. Тут необхідно прибрати всі інсинуації й ухвалити це рішення», - сказав він.

За словами міністра, після цього необхідно ухвалити рішення про стимулювання створення ОСББ. «У нас є такі пропозиції щодо утеплення будинків, встановлення лічильників. Ефективний власник — це найголовніше, що дасть перспективу утриманню житлового господарства», - додав він.

При цьому міністр зазначив, що для стимулювання розвитку ОСББ Мінрегіон пропонує жителям, у будинках яких створено такі об`єднання, встановити лічильники теплової енергії, що дасть можливість оплачувати лише спожиті обсяги тепла. «Ми говоримо: ми вам даємо лічильник без відсотків. Ви платите 300 грн. сьогодні за теплопостачання, завтра ви отримуєте лічильник. Ви платитимете 250 або 200 грн., а решту ви повертаєте, і через 1,5 року – повна окупність цього приладу», - пояснив А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон ініціює спрощення процедур створення в Україні об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

За даними міністерства, станом на травень 2011 року в Україні було створено 12037 ОСББ. До кінця року планується створити ще 2,5 тис. таких об`єднань, таким чином, їх загальна кількість досягне 14,5 тис.

Довідка УНІАН. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що становитиме близько 70% багатоповерхового житлового фонду.