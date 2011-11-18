Азаров оцінює повну реконструкцію «Охматдиту» у 800 млн. грн.

Загальна кошторисна вартість реконструкції Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" оцінюється у близько 800 млн. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час Години питань до уряду у Верховній Раді.

"Загальна кошторисна вартість зараз бачиться у розмірі близько 800 млн. грн. на усі три черги будівництва. Будівництво здійснюватиметься ритмічно. Ми розраховуємо, що в 2012 році - перша черга, а в 2013 році ми закінчимо будівництво цієї лікарні" - сказав прем'єр-міністр.

Він уточнив, що влітку 2012 року планується ввести в дію першу чергу лікарні у складі Центру з пересадки кісткового мозку і дитячої онкогематології. У цілому будівництво розраховане приблизно на два роки.

"Структура коштів, які виділяють, передбачає придбання устаткування і одночасно будівельні роботи, оскільки технологія обладнання корпусу передбачає одночасну установку обладнання з проведенням будівельних робіт. Саме тому частина коштів виділяється не лише на будівництво, але і на обладнання", - додав М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно новий багатофункціональний медичний корпус матиме загальну площу 63 тисячі квадратних метрів, що у 20 разів більше, ніж та територія, яку зараз займають 4 корпуси, які готуються до знесення (3 тис. кв. м).

Відповідно до проектних пропозицій перебудови нового корпусу лікарні "Охматдит", на 1 і 2 поверхах функціонуватиме приймальне відділення, 3 і 4 поверхи - відділення онкогематології і трансплантації кісткового мозку, 5 поверх - технічний для забезпечення повітрям відділення онкогематології і трансплантації кісткового мозку, 6, 7, 8 поверхи - нові операційні, у тому числі септичні, відділення абдомінальної, торакальної і нейрохірургії та реанімації, 9 поверх - технічний для забезпечення повітрям цього корпусу.

Планується, що підготовчі роботи, які включатимуть знесення 4 старих корпусів, підготовчі технічні роботи, риття котловану, почнуться у вересні. У жовтні-листопаді здійснюватимуться роботи з закладки фундаменту, які повинні закінчитися до кінця року.

21 вересня М.АЗАРОВ заявляв, що вважає необхідним завершити повну реконструкцію "Охматдиту" впродовж 2011-2012 років.