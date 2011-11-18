Близнюк обіцяє за два роки вирішити усі проблеми ліфтового господарства

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК обіцяє, що через два роки в Україні будуть вирішені усі проблеми, пов'язані з роботою ліфтового господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години питань до уряду, яка проходить у Верховній Раді, відповідаючи на питання щодо того, що у ряді регіонів у висотних будинках не працюють ліфти.

А.БЛИЗНЮК визнав, що в Україні "не працюють 6 тисяч ліфтів". Він зазначив, що в міністерстві розроблена відповідна програма і "у бюджетному запиті запропонували витрати на вирішення цієї проблеми".

За словами міністра, ця програма буде подана на розгляд уряду. Він сказав, що кожен регіон також залучиться до вирішення цього питання, і "разом за два роки ми вирішимо усі ці проблеми".