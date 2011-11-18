Депутати пропонують збільшити фінансування молодіжних житлових кредитів

Народні депутати Андрій ПІНЧУК, Катерина САМОЙЛИК, Павло КОСТЕНКО і Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, які є членами наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, пропонують під час розгляду проекту держбюджету на 2012 рік у другому читанні збільшити витрати на молодіжні житлові кредити до 750 млн. грн.

Про це йдеться у відкритому зверненні депутатів до спікера Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

За даними депутатів, впродовж 2005-2008 років постійно зменшувався об'єм фінансування пільгового державного кредитування молодих сімей, а в 2009 році з державного бюджету взагалі не було виділено коштів. У результаті планові показники Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки за наданням пільгових кредитів не досягнуто через недофінансування у 750 млн. грн.., про що вказано у висновках Рахункової палати за результатами аудиту цієї програми у 2010 році.

"Сьогодні існує реальна загроза згортання цієї важливої соціально-економічної програми, яка є одним з найважливіших напрямків підтримки молодих громадян" - вважають депутати.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2012 рік на молодіжне житлове кредитування передбачено всього 60 млн. грн.