Україна до кінця 2013 року погодить з Росією орендну вартість землі для Чорноморського флоту

Кабінет Міністрів України постановою № 1172 від 16 листопада 2011 року затвердив критерії розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим.

Текст відповідної постанови розміщений на Урядовому порталі.

Водночас уряд доручив Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду державного майна до 2013 року завершити погодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України.

Уряд також рекомендував відповідним органам місцевого самоврядування Криму провести грошову оцінку земельних ділянок, що використовуються ЧФ РФ на території України, та встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 рік і 4% - для розрахунку на 2014 та наступні роки.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.