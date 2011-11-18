Процедуру встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги удосконалять

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 322, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.