До Дня Києва у Гідропарку побудують парк для занять екстремальними видами спорту

До Дня Києва у Гідропарку побудують парк для заняттями екстремальними видами спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, доручення про прискорення темпів реалізації цього проекту дав голова КМДА Олександр ПОПОВ керівнику Дніпровського району.

«Цей парк для екстремальних видів спорту – мрія наших дітей. Вони відстоювали цю ідею, беручи участь у танцювальному проекті Майдан’S. Завдяки своїй завзятості та цілеспрямованості наша молодь здобула перемогу. Міська влада має зробити все для того, щоб допомогти втілити їхню мрію в життя. Тож до Дня Києва парк для екстремальних видів спорту має бути збудований», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, за перемогу у проекті МайданS-2 київська команда отримала 1 млн. грн., які було вирішено витратити на будівництво спеціально обладнаного майданчика для паркуру.