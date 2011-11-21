Лубківський: УЄФА відзначає великий прогрес України у підготовці до Євро-2012
14:31, 21 листопада 2011Нерухомість
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Керівник Місцевого організаційного комітету України «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявляє, що УЄФА відзначає великий прогрес нашої держави у підготовці до турніру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.
За його словами, з боку УЄФА на даний момент немає істотних зауважень щодо процесу підготовки України до Євро-2012.
«Ми прагнемо, щоб цей турнір був кращим, ніж усі попередні», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.
Він додав, що саме такою є стратегія УЄФА під час підготовки кожного футбольного змагання, яке проходить під егідою цієї організації.
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