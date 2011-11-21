Обсяг субсидій на оплату ЖКП за 10 місяців збільшився на 71 млн. грн.

У січні-жовтні 2011 року жителям України було призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 158,6 млн. грн., що на 71,1 млн. грн. більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 138,6 млн. грн., у сільській – 20 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-жовтні 2011 року було призначено 1210 тис. сімей (88,9% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 972 тис., у сільській – 238 тис. Порівняно із січнем-жовтнем 2010 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, збільшилася на 359,1 тис., або в 1,4 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в жовтні п.р. збільшився порівняно з жовтнем 2010 року на 36,9% – до 176,3 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Івано-Франківській області, Києві і Хмельницькій області (277,3–213,3 грн.), найменший – у Миколаївській, Одеській і Львівській областях (54,2–117,6 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України було призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.