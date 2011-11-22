Суд зупинив будівництво на вулиці Гончара на час розгляду справи

Адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

Про це повідомляє прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді з посиланням на голову фракції Тетяну МЕЛІХОВУ.

«Задля припинення цього будівництва було прийнято вже купу рішень: і заяви Президента, і рішення Київради про призупинення будівництва у центрі міста, і протести ЮНЕСКО та громадськості, але будівельники будували і будували. Безумовно, ухвала суду про зупинення будівництва важлива, але чи звернуть на це увагу забудовники, невідомо», - зазначила Т.МЕЛІХОВА.

Вона нагадала, що попередня аналогічна ухвала Шевченківського районного суду столиці ніяк не вплинула на діяльність будівельників.

«Для забудовників закон не писаний, і тому у цій справі йдеться не про рішення Президента, Київради чи суду, а про те, чи існує залаштункова домовленість про припинення будівництва між забудовником і владою», - припустила Т.МЕЛІХОВА.

Вона повідомила, що фракція «БЮТ-Батьківщина» внесе сьогодні під час засідання президії Київради проект рішення про відміну рішення Київради, яким у 2004 році було виділено земельну ділянку у буферній зоні Софії Київської для будівництва висотного житлового будинку з підземним паркінгом.

Т.МЕЛІХОВА також висловила сподівання, що до сесії Київради, яка відбудеться 1 грудня, відбудеться засідання робочої групи Київради щодо припинення будівництва.