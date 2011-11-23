Найдорожча квартира на Оболоні в Києві в листопаді продається за 1,5 млн. дол.

Вартість пропозиції найдорожчої квартири на Оболоні в Києві в листопаді ц.р. становить 1,5 млн. дол., повідомляє сайт безплатних оголошень Slando.

За даними сайту, Оболонська набережна і Оболонські Липки залишаються одними з найпрестижніших місць в Києві з найвищою вартістю квартир. Зокрема, в листопаді елітну квартиру на Оболонській набережної можна в середньому придбати за 500-600 тис. дол.

Згідно зі статистикою сайту, найбільше серед дорогих квартир на Оболоні продають три- і чотирикімнатних, середня вартість яких становить, відповідно, близько 450 і 540 тис. дол. Середня вартість п`ятикімнатного житла доходить до 800 тис. дол.

Аналітики сайту повідомляють, що найдорожчою квартирою на Оболоні є дворівневий 6-кімнатний пентхауз на вул. Героїв Сталінграду вартістю 1,55 млн. дол. Загальна площа квартири становить 360 кв. м, в ній є міні-басейн, сауна, джакузі, діючий камін.

Ще один 6-кімнатний пентхауз по вул. Героїв Сталінграду продається за 1 млн. дол. У трирівневій квартирі площею 340 кв. м було проведено дизайнерський ремонт.