Facebook-користувачі подали понад 4 тис. пропозицій до Стратегії розвитку Києва

Київська влада тільки від користувачів Facebook отримала понад 4 тис. пропозицій до Стратегії розвитку столиці до 2025 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ зустрівся з користувачами Facebook, які взяли участь в обговоренні вказаного документу і висловили свої пропозиції до проекту Стратегії розвитку Києва О.ПОПОВ висловив вдячність за свіжі ідеї і поширення інформації про громадське обговорення проекту.

"За півроку обговорення на сторінку Стратегії розвитку Києва на Facebook надійшло понад 4 тисячі пропозицій. Після ретельного аналізу на відповідність законодавству більшість були включені в проект", - повідомив керівник міськдержадміністрації.

О.ПОПОВ вкотре підкреслив, що чим більше людей візьмуть участь в обговоренні Стратегії розвитку Києва, тим кращою, ефективнішою і доцільнішою вона буде.

Голова КМДА також зазначив, що конструктивний діалог між киянами і владою, незалежно від того, як він відбувається: особисто або за допомогою соціальних мереж, сприятиме розвитку Києва. Також О.ПОПОВ запропонував блогерам зробити такі зустрічі регулярними.

Як повідомляв УНІАН, остаточний варіант Стратегії розвитку Києва до 2025 року планують прийняти до кінця поточного року.

О.ПОПОВ представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року в травні. Київська міська державна адміністрація за результатами громадського обговорення отримала в цілому понад 10 тис. пропозицій до проекту документу.