Кабмін звільнив Лотоцького з посади начальника Держжитлокомунінспекції

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №1171 від 21 листопада ц.р. звільнив Ореста ЛОТОЦЬКОГО з посади начальника Державної житлово-комунальної інспекції.

Про це сказано в тексті документа, обнародуваного на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, О.ЛОТОЦЬКОГО звільнено з посади у зв`язку з ліквідацією цієї інспекції.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до указу Президента України №439/2011 від 8 квітня ц.р., Державна архітектурно-будівельна інспекція виконуватиме також функції Держжитлокомунінспекції.

Згідно з указом, Держархбудінспекція є правонаступником прав і обов`язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, який діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що функціонував у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.