Держземагентство пропонує нову методику оцінювання несільськогосподарської землі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує з 1 січня 2013 року ввести нову методику нормативного грошового оцінювання земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Про це йдеться в доопрацьованому проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, передбачається, що нормативне грошове оцінювання земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, визначеної за встановленими і затвердженими нормативами.

Оцінювання здійснюється з метою визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкоємстві й даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель.

Інформацією для проведення оцінювання є відомості державних кадастрів (земляного, лісового, водного), документація із землеустрою, містобудівна і землевпоряджувальна документація на регіональному рівні (схеми планування території областей і адмінрайонів).

З набуттям чинності цієї постанови постанова Кабміну №525 від 30 травня 1997 року «Про Методику нормативного грошового оцінювання земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) втратить силу.

До набуття чинності постанови Міністерство аграрної політики і продовольства має затвердити Порядок нормативного грошового оцінювання земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).