Кабмін звільнив Шабатько з посади заступника начальника Держархбудінспекції

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №1173 від 21 листопада ц.р. звільнив Анатолія ШАБАТЬКА з посади заступника начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це йдеться в тексті документа, обнародуваного на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, А.ШАБАТЬКА звільнено з посади у зв`язку з ліквідацією інспекції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом Президента України №439/2011 від 8 квітня ц.р., Державна архітектурно-будівельна інспекція виконуватиме також функції Держжитлокомунінспекції.

Згідно з указом, Держархбудінспекція є правонаступником прав і обов`язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, що діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що функціонував у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.