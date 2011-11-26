КМДА готує проект Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

У КМДА готують проект Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки.

Підписано відповідне розпорядження КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

За інформацією Головного управління екології та охорони природних ресурсів, розробка такого проекту зумовлена запровадженням нових підходів до вирішення даної проблеми. Крім того, у 2011 році завершується чинність діючої Програми регулювання чисельності безпритульних тварин.

Так, проектом нової програми передбачено створення мережі міні-притулків у районах Києва, розташування мережі пунктів стерилізації, а також проведення обліку і моніторингу чисельності тварин, зокрема, шляхом вилову, стерилізації та повернення на колишнє місце перебування під опіку фізичних та юридичних осіб або утримання у притулку. При цьому стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього перебування під відповідальність опікунів, обов’язково мають бути прочіповані.

Проектом програми на опікунів тварин покладається ряд обов’язків із догляду за безпритульними, зокрема, здійснення планових щорічних щеплень, забезпечення надання ветеринарної допомоги, проведення робіт із прилаштування тварин до нових власників.

Проект опрацьовується з урахуванням поданих представниками громадських зоозахисних і кінологічних організацій пропозицій та зауважень.

Після опрацювання проект буде надано на розгляд до Головного управління економіки та інвестицій та Головного фінансового управління.

У разі отримання позитивних висновків проект надається на розгляд постійної комісії Київради з питань екологічної політики та постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Погоджений на засіданнях постійних комісій проект розглядається на сесії Київської міської ради, після чого розпочинається його безпосереднє втілення у життя.

У Головному управлінні екології та охорони природних ресурсів також повідомили, що у бюджеті Києва на 2011 рік та у бюджетному запиті на 2012 рік передбачено асигнування на фінансування громадських притулків для тварин.

Також опрацьовується питання щодо будівництва Центру захисту тварин у межах міста, що значно збільшить кількість місць для тимчасової перетримки безпритульних тварин.