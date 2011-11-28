Столична влада заборонила здавати в оренду приміщення ДЮСШ

У Києві дитячо-юнацьким спортивним школам комунальної власності заборонили під час проведення навчально-тренувального процесу здавати в оренду іншим організаціям та установам тренувальні зали, спортивні майданчики та плавальні басейни.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації від 17 листопада 2011 р., текст якого оприлюднено на офіційному сайті влади столиці.

Міська влада також зобов’язала загальноосвітні школи Києва здавати в позаурочний час спортзали чи інші свої приміщення в оренду на безоплатній основі в першу чергу муніципальним дитячо-юнацьким спортшколам.

Забезпечити в місячний термін укладання необхідних угод про співпрацю між дитячо-юнацькими спортшколами та загальноосвітніми закладами має Головне управління у справах сім’ї, молоді і спорту КМДА.