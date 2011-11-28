В Україні з 1 січня набирають чинності нові правила реєстрації прав на нерухомість

В Україні з 1 січня 2012 року буде введено нову систему реєстрації прав на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми «Бейкер і Макензі».

Згідно з повідомленням, нова система реєстрації грунтуватиметься на Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання виписок із Державного реєстру прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 703 від 22 червня 2011 року, а також на Законі України № 1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як зазначили в компанії, серед основних змін - створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, який є єдиною національною інформаційною системою, що містить інформацію про об`єкти нерухомості, права на них, обмеження та обтяження нерухомого майна, а також суб`єкти таких прав. Адміністрування реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр), що діє при Міністерстві юстиції.

Зокрема, реєстрації в реєстрі підлягають: право власності; право володіння, користування (сервітуту), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право господарського ведення, право оперативного управління, право постійного користування і право оренди земельної ділянки, право користування будівлею; іпотека; довірче управління майном; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження (наприклад, арешти) на підставі судових рішень, рішень правоохоронних органів і Державної виконавчої служби тощо.

Держреєстрація права власності та інших речових прав на нерухомість (надання відмови в такій реєстрації) повинна здійснюватися в строк, що не перевищує 14 робочих днів. А реєстрація іпотеки (або відмова в ній) повинна проводитися в строк, що не перевищує 1 робочого дня з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію.

Згідно з новими правилам, реєстрація прав на об`єкт нерухомого майна відбуватиметься на основі його індивідуального реєстраційного номера, який буде автоматично присвоєно кожному об`єкту нерухомості при проведенні державної реєстрації права власності щодо такого майна в реєстрі вперше.

При цьому інформація, що міститься в реєстрі, не буде загальнодоступною. Виписки з реєстру надаватимуться протягом 2 робочих днів обмеженому колу осіб: власнику нерухомого майна; правонаступникам або спадкоємцям власника нерухомого майна; особі, на користь якої встановлено обтяження, зареєстроване щодо нерухомого майна. Нотаріуси й банки зможуть користуватися інформацією, що міститься в реєстрі, згідно з порядком доступу до неї, який встановлюватиметься Міністерством юстиції.

На думку «Бейкер і Макензі», протягом «перехідного періоду» на початку роботи нової реєстраційної системи вірогідні певні затримки при реєстрації прав на нерухоме майно.

«Відповідно, поточні транзакції щодо нерухомості доцільно завершити до кінця 2011 року», - рекомендують юристи.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку зі зміною системи державної реєстрації прав на нерухоме майно, з метою мінімізації ризиків і витрат на оформлення операцій з нерухомістю, їх краще відкласти до 2012 року, вважає партнер юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Максим КОПЕЙЧИКОВ.

Експерт Всеукраїнської Ліги БТІ Дмитро ПАВЛЕНКО вважає, що ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» із 1 січня 2012 року призведе до ступору ринку нерухомості й заморожування операцій із нерухомістю.