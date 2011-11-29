Кабмін за два тижні розгляне питання функціонування ОСББ

За два тижні Кабінет Міністрів Україна на своєму засіданні розгляне питання функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час своєї зустрічі з представниками ОСББ.

«Через пару тижнів на засіданні уряду буде розглянуто питання функціонування ОСББ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що представники ОСІБ мають підготувати свої пропозиції до закону про функціонування їх об`єднань.