Кабмін за два тижні розгляне питання функціонування ОСББ
10:59, 29 листопада 2011Нерухомість
0
За два тижні Кабінет Міністрів Україна на своєму засіданні розгляне питання функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час своєї зустрічі з представниками ОСББ.
«Через пару тижнів на засіданні уряду буде розглянуто питання функціонування ОСББ», - сказав М.АЗАРОВ.
Він також підкреслив, що представники ОСІБ мають підготувати свої пропозиції до закону про функціонування їх об`єднань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter