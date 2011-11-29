У Києві в листопаді найбільшим попитом користувалися квартири по 45-90 тис. дол.

На вторинному ринку житла Києва у листопаді найбільший попит мали одно- і двокімнатні квартири вартістю 45-90 тис. дол.

Про це сказано в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками листопада мережі агентств нерухомості RealDruzi, переданому агентству УНІАН.

За даними компанії, зокрема, у листопаді найбільш популярними були квартири вартістю 51-75 тис. дол. (26%), 76-100 тис. дол. (22%) і 101-150 тис. дол. (20%). Найменший попит мали квартири вартістю понад 151 тис. дол.

Впродовж місяця на ринку купівлі-продажу квартир переважали трикімнатні (36%), двокімнатні (30%) і однокімнатні (23%) квартири, а мали попит однокімнатні (32%), двокімнатні (30%) і трикімнатні (30%) квартири.

Найбільше квартир, виставлених на продаж в листопаді, було сконцентровано в Дарницькому (15,5%), Шевченківському (14,7%) і Печерському (11,7%) районах. Менше всього квартир пропонувалося в Подільському (5,25), Оболонському (7,2%) і Деснянському (7,5%) р.

За даними агентства, середня заявлена вартість квартир у листопаді була на рівні 2 210 дол./кв. м, що на 0,1% нижче від середньої заявленої вартості квартир у жовтні.