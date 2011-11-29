Кабмін знизив ціни на газ, тепло- і водопостачання для релігійних організацій

Кабінет міністрів України своєю постановою знизив тарифи на теплову енергію і послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення для релігійних організацій, а також на природний газ для вироблення такого тепла (крім об`ємів, які використовуються для виробничо-комерційної діяльності) до рівня тарифів для населення.

Відповідну постанову Кабміну (№1199 від 17 жовтня 2011 року) обнародувано сьогодні на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, Кабмін також доручив Міністерству фінансів під час підготовки законопроекту про Держбюджет на відповідний рік передбачити кошти на компенсацію НАК «Нафтогаз України», тепло- і водопостачальним компаніям втрат від постачання релігійним організаціям послуг за цінами, встановленими для населення.

Довідка УНІАН. У вересні 2009 року уряд України знизив ціни на природний газ, що споживається релігійними організаціями на комунально-побутові потреби, до рівня цін для населення.

Проте, уряд Миколи АЗАРОВА своєю постановою №869 від 1 червня 2011 року скасував пільги для релігійних організацій на комунальні послуги.

У серпні 2011 року цей документ набув чинності.

У вересні Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит ВОЛОДИМИР у листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відзначив, що УПЦ «з жалем і стурбованістю сприймає повідомлення про те, що Кабінет міністрів України скасував рішення про встановлення для релігійних організацій знижених цін при оплаті комунальних послуг на рівні тарифів як для населення (постанова Кабміну № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», прийнята 1 червня 2011 року)».

Цим документом, відзначив митрополит ВОЛОДИМИР, «влада прирівняла релігійні організації до підприємств, релігійну діяльність до підприємницької діяльності, а духівництво і віруючих, на чиї кошти утримуються храми, до підприємців».

У зв`язку з цим глава УПЦ попросив главу держави «звернути увагу на цю проблему і зробити все можливе, щоб до початку опалювального сезону була відновлена справедливість і релігійні громади платили комунальні послуги за тарифами для населення, а не для підприємств».