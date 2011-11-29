Президент доручив уряду розробити законопроект про ріелторську діяльність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 30 січня 2012 року розробити і подати на розгляд парламенту законопроект про ріелторську діяльність.

Про це йдеться у дорученні «Про деякі питання дерегулювання» від 29 листопада п.р., оприлюдненому на сайті глави держави.

Згідно з документом, законопроект, зокрема, має визначити поняття «ріелторська діяльність», «ріелтор», «суб`єкт ріелторської діяльності», «споживач ріелторських послуг».

У проекті закону також мають бути розроблені професійні вимоги до ріелторів, загальні принципи державного регулювання у сфері ріелторської діяльності і саморегулювання ріелторської діяльності.

Крім того, у законопроекті слід визначити права і обов`язки суб`єктів ріелторської діяльності і споживачів ріелторських послуг, види ріелторської діяльності, основні положення договору про надання ріелторських послуг, максимальний розмір і порядок оплати ріелторських послуг і відповідальність за порушення законодавства про ріелторську діяльність.