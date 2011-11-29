Президент доручив Кабміну вдосконалити процедуру реєстрації землі та нерухомості

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 30 січня 2012 року розробити і подати на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з удосконалення процедури проведення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна і прав на них.

Про це йдеться в дорученні «Про деякі питання дерегулювання» від 29 листопада ц.р., опублікованому на сайті глави держави.

Згідно з документом, у законопроекті слід передбачити спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і прав на них, зокрема, шляхом: усунення дублювання збору і надання громадянами документів, необхідних для внесення даних до Державного земельного кадастру і Державного реєстру прав на нерухоме майно про земельні ділянки, речові права на них та їх обтяження;

впровадження ідентифікації земельної ділянки як об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за його кадастровим номером;

впровадження механізму подання нотаріусом з письмової згоди правоодержувача об`єкту нерухомого майна, зокрема земельної ділянки, придбаної на підставі угод або у зв`язку із спадкоємством (при видачі свідоцтва про право на спадок), заяви про державну реєстрацію прав на це майно і необхідних документів для здійснення такої реєстрації, а також зобов`язання органів державної реєстрації прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на такий об`єкт, земельна ділянка з повідомленням про це правоодержувача;

впровадження механізму подання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, заяви про державну реєстрацію прав на земельну ділянку і необхідних документів для здійснення такої реєстрації з письмової згоди особи, якій за рішенням відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування передано земельну ділянку у власність або користування, надано в оренду із земель державної або комунальної власності, а також зобов`язання органів державної реєстрації прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на таку земельну ділянку з повідомленням про це зазначеної особи.