Підземний перехід станції метро "Театральна" у Києві реконструюють

Підземний перехід станції метро "Театральна" реконструюють, щоб зробити єдиний комплекс з новобудовою, у якій розмістять Музей історії Києва.

Про це пише муніципальна газета "Хрещатик" (№177 від 30 листопада 2011 р.).

Будівля по вул. Богдана Хмельницького, 7, знаходиться зараз у стадії завершення будівництва. Водночас, вже передбачають її перепланування, щоб зробити зручною для розміщення експозицій, а також відповідно обладнати зовні.

За словами автора проекту Андрія ПАШЕНЬКА, приміщення після перепланування виглядатиме по-іншому. "Перший варіант концепції будівництва біля метро "Театральна" не передбачав розміщення там експозицій, тому для музею не дуже зручний. Зараз ми займаємося переплануванням внутрішнього простору будівлі і оформленням фасадів. Якщо будуть спеціальні побажання і кошти на це, можемо зробити стилізований інтер'єр", - сказав він.

Водночас, за словами А.ПАШЕНЬКА, відбудеться оформлення фасадів будівлі і реконструкція підземних переходів станції метро "Театральна", щоб ці два об'єкти стали своєрідним комплексом. "Вже є пропозиції щодо реконструкції переходів на "Театральній", адже вони знаходяться буквально впритул з будівлею музею. Так ці два об'єкти виглядатимуть в комплексі", - сказав він.

Як повідомляли, передбачено, що Музей історії Києва розпочне роботу у 2012 році до дня міста.

Довідка УНІАН. 5 років кияни вимагали відмінити дозвіл на роботи з будівництва торгово-офісного центру по вулиці Богдана Хмельницького, 7.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада відмінила своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро "Театральна" буде припинене.

28 березня цього року Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво поблизу станції метро "Театральна".

26 серпня голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що Музей історії Києва буде розміщений у будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 7. Він проінформував, що домовився з інвестором про безкоштовну передачу скандальної будівлі у власність киян.

Проти того, щоб Музей історії Києва розмістили в новобудові біля метро "Театральна", 29 серпня виступив голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ. Він звернув увагу, що будівля, згідно з висновками експертів, є "потенційно небезпечною".