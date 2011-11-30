Центр Львова залишився без води через аварію на магістральному водогоні

Сьогодні через аварію на магістральному водогоні центральна частина Львова повністю залишилася без водопостачання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні вранці припинено подачу води у центральну частину Львова через аварію на магістральному водогоні на вул. Зеленій, 61. Працівники «Львівводоканалу» зараз працюють над ліквідацією аварії.

«Аварія трапилася сьогодні о 5-й годині ранку на чавунному магістральному водогоні, термін експлуатації якого сягає 110 років. Від динамічних навантажень стався залом на стиковому з’єднанні магістрального водогону», - розповів УНІАН в.о. директора ЛМКП «Львівводоканал» Володимир САДОВИЙ.

За його словами, це серйозна аварія, але вже працюють аварійні бригади. При цьому В.САДОВИЙ запевнив, що «ми докладемо усіх зусиль, аби ліквідувати аварію якомога швидше».