Укрдержреєстр почне приймати документи на реєстрацію прав на нерухомість з 3 січня

Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) почне приймати документи на реєстрацію прав на нерухоме майно з 3 січня 2012 року, а до 29 грудня 2011 року реєстрацію мають проводити Бюро технічної інвентаризації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної реєстраційної служби України Леонід ЄФИМЕНКО.

«Реєстрація за новою системою має бути запроваджена з 1 січня наступного року. Виходячи з режиму святкових днів, тоді, мабуть, з 3 січня», - сказав він.

Л.ЄФИМЕНКО уточнив, що з 1 січня 2012 року БТІ припинять реєструвати права на нерухомість, але за ними залишиться функція проведення технічної інвентаризації.

При цьому він прокоментував повідомлення в ЗМІ щодо припинення прийому БТІ документів на реєстрацію з 1 і 15 грудня цього року. «Однозначно БТІ таких рішень не може приймати. По-перше, вони зобов`язані виконувати функції, передбачені законом... По-друге, будь-яка дія, як БТІ, так і реєстратора БТІ, може бути оскаржена в суді. По-третє, у разі, якщо діями БТІ або діями реєстратора завдано якогось шкоди, то особа, якій завдано шкоди, має право на відшкодування збитку, завданого неправомірними діями... Немає ніяких підстав для того, щоб громадянам відмовляти в реєстрації прав на нерухоме майно», - пояснив голова Укрдержреєстру.

На його думку, сьогодні БТІ можуть зареєструвати права на нерухоме майно за один-два дні замість передбачених законодавством «до 14 днів».

Л.ЄФИМЕНКО додав, що до 15 грудня ц.р. планується завершити проведення конкурсу на відбір реєстраторів у регіональних службах. При цьому він уточнив, що реєстратори, які працювали в БТІ, за їх бажанням можуть бути прийняті на роботу в Укрдержреєстр.

За даними Л.ЄФИМЕНКА, в Україні функціонує близько 500 БТІ, а Укрдержреєстр створив 583 реєстраційні служби. Штатний розклад у всіх реєстраційних службах у регіонах уже затверджений, планується, що в кожному районі працюватиме по 2-3 реєстратори.

Голова служби зазначив, що адреси центрального і регіональних відділень Укрдержреєстра стануть відомі після 15 грудня і будуть обнародувані на сайті відомства.

За словами Л.ЄФИМЕНКА, з 1 січня 2012 року для того, щоб зареєструвати право власності на квартиру, куплену на вторинному ринку, продавець і покупець завіряють у нотаріуса договір купівлі-продажу (необхідний також техпаспорт на квартиру, одержаний у БТІ). Після цього право власності на квартиру реєструється у державного реєстратора. Якщо отримується будинок, то покупець реєструє право власності на об`єкт у реєстратора. Термін реєстрації становить 14 днів.

Голова Укрдножреєстру повідомив, що за реєстрацію речових прав на нерухоме майно в державного реєстратора покупець нерухомості сплачує держмито в розмірі 119 грн.

Л.ЄФИМЕНКО додав, що до введення нової системи державна реєстрація речових прав на нерухомість здійснювалася в реєстрі майнових прав, який вело Міністерство юстиції, а також існує кілька інших реєстрів - реєстр іпотеки, обтяжливий тощо.

«З 1 січня передбачається, що існуватиме один-єдиний державний реєстр речових прав», - сказав голова Укрдержреєстру.

Він додав, що немає сенсу передавати дані з існуючих реєстрів в один реєстр, оскільки «ті реєстри, які на сьогодні функціонують, вони так і функціонуватимуть. Але доступ до інформації матиме державний реєстратор... Вся інформація, яка міститься сьогодні в нині чинних реєстрах, буде збережена, вона стане складовою єдиного реєстру, що створюється».

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2012 року вводиться нова система реєстрації прав на нерухоме майно.

Нова система реєстрації буде заснована на Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання виписок з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету міністрів № 703 від 22 червня 2011 року, а також на Законі України №1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».