Указ Президента чітко закріплює «Олімпійський» у держвласності – Сафіуллін

У Державній службі молоді та спорту роз’яснюють, що указ Президента «Питання спортивного комплексу «Олімпійський» чітко закріплює його у державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова Держслужби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН.

Він зауважив, що глава держави зобов’язує забезпечити збереження НСК «Олімпійський» виключно у державній власності.

За словами Р.САФІУЛЛІНА, цим документом також було внесено зміни до президентського указу від 12 травня 1996 року № 331 «Про Національний спортивний комплекс «Олімпійський», з якого було виключено ч. 1 ст. 2, якою заборонялася передача закріпленого за спорткомплексом майна, що перебуває у загальнодержавній власності, іншим підприємствам, установам, організаціям, у тому числі державним.

Як сказав Р.САФІУЛЛІН, вказаний указ був розроблений за ініціативою Держслужби молоді та спорту за підтримки уряду з метою отримати можливість ефективного управління спорудою по вулиці Еспланадній, 42, у якій з 1980 року міститься центральний орган влади, що опікується сферою фізичної культури.

Він пояснив, що ця споруда у складі майнового комплексу НСК «Олімпійський» була передана, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 21 квітня 2010 року, до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Тоді таке рішення було необхідне для ефективного і швидкого будівництва головної спортивної арени країни у Києві», - зазначив Р.САФІУЛЛІН.

Він також наголосив, що указ Президента «відкриває можливості усунути незручності в управлінні спорудою по вулиці Еспланадній, 42, у якій розташовуються представники центрального апарату Держслужби, головні тренери і тренери збірних команд з різних видів спорту, Національний олімпійський комітет, Національний комітет спорту інвалідів України, різні допоміжні служби загальною кількістю 482 людини».

«Указ нашими співробітниками був сприйнятий, можна сказати, на ура… І вчора ми уже відразу зв’язалися з Нацагентством і готуємо документи про передачу будівлі», - наголосив Р.САФІУЛЛІН, підкресливши при цьому, що у жодному разі не йдеться про передачу «Олімпійського» у приватні руки. «Він як був державним, так і залишається», - запевнив голова Держслужби молоді та спорту.