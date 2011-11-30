Населення України сплатило за ЖКП на 102,1%

Жителі України у січні-жовтні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 28,9 млрд. грн., що становить 102,1% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Закарпатській, Одеській, Херсонській і Львівській областях (107,8-107,1%), найнижчий – у Севастополі, Криму і Києві (98-99,5%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в жовтні ц.р. збільшилися на 1,1% порівняно з жовтнем 2010 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 338,3 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2011 року збільшилася на 6,9% порівняно з вереснем, і на кінець жовтня 2011 року становила 10 млрд. 559,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 3,7 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, у жовтні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 27,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,5%, за вивіз побутових відходів – 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,1%, за газопостачання – 19,5%.

У січні-жовтні 2011 року населення сплатило за електроенергію 7 млрд. 164,1 млн. грн., що становить 112,6% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень сплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався у Закарпатській, Херсонській, Одеській областях і в Севастополі (184-158,7%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (67,8-74,8%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок жовтня 2011 року становила 2 млрд. 895,1 млн. грн.

У січні-жовтні 2011 року населення України уклало 108,6 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 195,3 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 172,8 млн. грн.