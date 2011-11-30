В Україні 10% житлових будинків керують ОСББ

Станом на 1 листопада ц.р. в Україні створено 13 817 об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що становить 10% від кількості всіх багатоквартирних будинків у країні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«На перше листопада кількість ОСББ досягла майже 14 тисяч - 13 817 об`єднань. Це 10% від числа всіх багатоквартирних будинків у країні. Ми десь на 5% відстаємо від запланованого показника, проте слід розуміти, що ОСББ створюються не для «справної цифри» і виконання плану, а для реального реформування сфери систем життєзабезпечення», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, в 2011 році в країні створено 1780 об`єднань. Найвищий рівень створення об`єднань спостерігається в Донецькій (308), Миколаївській (156) і Львівській (126) областях. Низький рівень створення ОСББ зафіксований у Севастополі (10), Чернівецькій (12), Полтавській (17) і Кіровоградській (16) областях.