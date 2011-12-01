Біля КМДА постраждалі від «Еліта-центр» протестують проти скорочення частки квартир для них

Біля Київської міської державної адміністрації пікетують постраждалі від афери «Еліта-центр» у зв’язку з можливістю внесення змін до проекту рішення міськради, яке спрямоване на вирішення їх проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, занепокоєння викликано тим, що зміни, які можуть бути внесені сьогодні, приведуть до згортання вирішення проблем цих інвесторів.

В акції беруть участь близько 100 осіб. За їхніми поясненнями, йдеться про внесення змін до проектів рішень від 16.10.2008 р. та 28.12.2010 р.

У змінах йдеться про те, що в рішеннях буде змінено організаційно-правовий механізм вирішення проблеми постраждалих. А саме: пропонується нове формулювання - «виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов’язання щодо поновлення права потерпілих на отримання житла» замість чинного, згідно з яким КМДА «зобов’язується» поновити право на отримання житла у повному обсязі.

Крім того, запропонованими змінами передбачається зменшити відсоток відрахувань житла компанією-будівельником, а саме «Київміськбудом», для постраждалих у шести будинках (що будуються за інвестиційними договорами з урахуванням вирішення проблем постраждалих від «Еліта-центр») з 25-28,5% до 5,5%.

Крім того, стурбованість потерпілих викликає те, що «Київміськбуд» порушив іншу вимогу інвестиційних договорів, безпідставно зарахувавши сплачену потерпілими за ринковими розцінками житлову площу (так звану доплату) на вже збудованих трьох об’єктах у компенсаційні 25%, що суттєво зменшило фактичний розмір відрахувань, наданих потерпілим в обмін на права вимоги.

Також до цієї акції приєдналися кияни, які протестують з вимогою скасувати забудову Печерської площі, оскільки Київрада вже два рази відкладала розгляд цього рішення.