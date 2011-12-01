Київрада вдруге відмовилася забирати земельну ділянку у Вищого госпсуду на Печерській площі

Київрада не підтримала проект рішення із пропозицією скасувати відведення земельної ділянки Вищому господарському суду України для реконструкції із добудовою адмінбудинку на вул. Олександра Копиленка, 6, у Печерському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, за скасування попереднього рішення Київради про про надання земельної ділянки ВГСУ проголосували 50 із 104 зареєстрованих у залі депутатів. Водночас для прийняття рішення потрібен мінімум 61 голос.

Як повідомляв УНІАН, близько 10 тис. киян виступили проти будівництва на Печерській площі 18-поверхової будівлі Вищого господарського суду з паркінгом. Люди побоюються, що це призведе до пошкодження сусідніх будинків та знищення місцевого продовольчого ринку.

29 вересня Комісія Київради з питань культури і туризму рекомендувала скасувати рішення Київради про виділення землі під реконструкцію з добудовою Вищим господарським судом будинку, яке фактично перетворилося на будівництво окремої 18-поверхової споруди на площі-пам’ятці - Печерській площі.

Однак 10 листопада депутати Київради відмовились скасувати своє попереднє рішення від 17 лютого 2011 року про надання земельної ділянки Вищому господарському суду України.

***Печерська «базарна» площа – це унікальна історична площа, яка свого часу була частиною Київської фортеці, сформована ухвалою Магістрату Києва у 1835 році, який навіть виділив на це гроші. Після перенесення столиці Радянської України до Києва у 1934 році розглядалося декілька варіантів облаштувань головних площ міста, серед яких була Печерська площа.