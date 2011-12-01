Київрада дозволила приватній фірмі викупити підвали дитячого музтеатру на Подолі

Київрада внесла у програму приватизації комунального майна територіальної громади столиці на 2011-2012 рр. нежитлові приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва по вул. Межигірська, 2 А.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 80 зі 108 зареєстрованих в залі депутатів.

У рішенні йдеться про передачу підвальних приміщень дитячого музичного театру на Подолі, у яких розташований центр дозвілля "РА" площею 706,1 кв. м.

Таким чином, сьогодні депутати міськради доповнили перелік об'єктів, які є в комунальній власності і підлягають приватизації шляхом викупу.

Як повідомляв УНІАН, вказані підвальні приміщення були спірними між театром і власниками центру дозвілля "РА". Справа тривалий час розглядалася в судах.

Влітку цього року депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляв, що будівля театру визнана пам'яткою архітектури і занесена в державний реєстр, тобто приватизовувати її неможливо згідно із законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об'єктів культури і мораторій на приватизацію об'єктів культурної спадщини.

Більше того, приватизація цієї будівлі заборонена Законом України "Про перелік пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації". Крім того, театр є цілісним майновим комплексом, і розпродавати його частинами неприпустимо, - заявляв В. КЛИЧКО.