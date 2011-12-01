Київрада затвердила склад комісії з узгодження спірних питань у Генплані міста

Київрада затвердила проект рішення "Про затвердження персонального складу погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між громадськістю і замовником Генерального плану міста Києва".

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, таке рішення було прийняте сьогодні на пленарному засіданні.

"Комісія завершить етап громадського обговорення Генплану і сприятиме остаточному узгодженню Генерального плану міста" - сказала заступник міської голови - секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

До складу комісії увійдуть розробники Генплану, депутати Київради і представники громадських організацій. У двотижневий термін вони повинні розглянути протиріччя між громадськістю і замовником Генерального плану міста (Головним управлінням містобудування і архітектури КМДА - УНІАН), які виникли під час громадських слухань, і прийняти рішення про врахування або відхилення висловлених пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови і використання територій міста Києва.

18 вересня 2008 року Київська міська рада прийняла рішення "Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року".

16 вересня 2010 року Київська міська рада прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом в розробці Генерального плану розвитку Києва і його приміської зони до 2025 року.

23 червня 2011 року Київська міська рада прийняла за основу Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.

Вартість розробки Генерального плану розвитку Києва оцінюється в 20 млн. грн.

Замовником нового Генерального плану столиці є Головне управління містобудування і архітектури КМДА.

Зараз діє Генеральний план міста Києва і проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений Київрадою 28 березня 2002 року.