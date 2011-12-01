Житло на вторинному ринку Києва у листопаді подешевшало на 1,3%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в листопаді знизилася на 1,3% - до 2136 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Зокрема, у листопаді однокімнатні квартири подешевшали на 1,4%, до 1912 дол./кв.м, двокімнатні - на 2,3%, до 2149 дол./кв.м, трикімнатні - на 1,1%, до 2135 дол./кв.м, чотирикімнатні - подорожчали на 0,1% - до 2584 дол./кв. м.

Як сказано у звіті, у листопаді кількість наданих для продажу квартир зменшилася на 3,7% до жовтня і склала 14964 квартири. У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі, - 42%. Квартири, розташовані на Лівому березі, складають 35%, у центрі Києва - 23%. Найбільше зниження кількості квартир спостерігається на Правому березі столиці (на 5,4%).

При цьому частка квартир, уперше виставлених на продаж, у листопаді склала 12,4% від усього об'єму пропозиції, що на 2% більше, ніж в жовтні. Середня ціна пропозиції "нових" квартир в Києві на 7,9% нижча від середньозваженої ціни жовтня і складає 1994 дол./кв. м.

У звіті проаналізовано 14964 квартири на вторинному ринку житла столиці.