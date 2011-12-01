Київрада прийняла у комунальну власність скандальну будівлю поблизу метро «Театральна»

Київрада прийняла в комунальну власність будівлю біля станції метро "Театральна" за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на сесії 73 з 108 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати довго обговорювали це питання. Зокрема, окремі фракції виступали категорично проти прийняття цього об'єкту незавершеного будівництва в комунальну власність. Представники інших фракцій висловлювали думку, що будівлю необхідно прийняти в дар, а потім вирішувати, що з нею робити далі, - добудовувати чи зносити.

Водночас, згідно з прийнятим рішенням, об'єкт прийнятий безкоштовно в дар і зарахований до комунальної власності.

Як інформували депутатів на сесії, з відповідним зверненням прийняти подарунок у вигляді вказаної будівлі і ще додаткових коштів на завершення його будівництва звернулися до керівництва міста громадянин України Вадим СТОЛАР і громадянин Російської Федерації Вагіф АЛІЄВ. Ці дві особи зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю "Музей міста Києва", статутний фонд якого оцінюється в 47 млн. 370 тис. грн.

У заяві В. СТОЛАРА і В. АЛІЄВА йдеться про подарунок місту новоствореного товариства, причому в його статутний капітал входить вартість земельної ділянки на вул. Богдана Хмельницького, 7, площею 8,5 соток - 8,8 млн. грн., а також вартість об'єкту незавершеного будівництва - 28 млн. грн. Інші кошти статутного фонду передбачені на завершення будівельних робіт у вказаній будівлі біля ст. метро "Театральна".

Депутати доручили КМДА зробити усі заходи, пов'язані з отриманням в дар місту вказаної будівлі, із коштами статутного капіталу ТОВ "Музей міста Києва", і перереєструвати об'єкти дарування на територіальну громаду. У рішенні також йдеться про те, що міськадміністрація повинна забезпечити добудову об'єкту.

Довідка УНІАН. 5 років кияни вимагають відмінити дозвіл на роботи з будівництва торгово-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада відмінила своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро "Театральна" буде припинене.

28 березня цього року Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво поблизу станції метро "Театральна".

26 серпня голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Він проінформував, що домовився з інвестором про безкоштовну передачу скандальної будівлі у власність киян.

Проти того, щоб Музей історії Києва розмістили в новобудові біля метро "Театральна" 29 серпня виступив голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ. Він звернув увагу на те, що будівля, згідно з висновками експертів, є "потенційно небезпечною".