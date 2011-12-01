У рамках програми житла для молоді 668 проблемних кредитів на 161 млн. грн.

У рамках Державної програми забезпечення житлом молоді налічується 668 проблемних кредитів на 161 млн. грн. у 28 проблемних об`єктах житлового будівництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, проблемні кредити становлять 0,2% від загальної кількості виданих в рамках цієї програми кредитів. Зокрема, проблемними кредити стали через те, що забудовники порушують терміни введення житлових будинків в експлуатацію.

У міністерстві відзначили, що ухвалення Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» дозволить впродовж 2012 року вирішити питання проблемних кредитів і забезпечити більшість позичальників фонду, які потрапили в цю ситуацію, квартирами.

За даними прес-служби, з моменту створення Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і початку дії Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки до теперішнього часу через різні механізми забезпечено житлом майже 29 тисяч молодих сімей у різних регіонах України. Зокрема, третина з них, а це більш як 10 тис. 500, скористалися пільговим кредитуванням.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №1231 від 30 листопада ц.р. затвердив Порядок надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.