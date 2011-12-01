Київрада відмовилась забрати у приватної структури 45 га землі в охоронній зоні Музею в Пирогово

Київрада відмовилась забирати в обслуговуючого кооператива «Тарасівець» 45,11 га землі в охоронній зоні Музею народної архітектури і побуту НАН України в Пирогово, виділені для житлової забудови.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради сьогодні відмовились задовольнити протест заступника прокурора Києва від 22.02.2011 р. на рішення Київради від 29 квітня 2010 року про передачу вказаному обслуговуючому кооперативу земельної ділянки на вул. Лауреатській у Голосіївському районі. За ухвалення відповідного рішення проголосували 77 з 102 зареєстрвоаних в залі депутатів.

Як зазначалось в протесті прокуратури, відведена земельна ділянка розташована в зоні охоронюваного ландшафту Музею – резервній території щодо розвитку державного культурного закладу. Більш того, проект відведення не погоджений з Музеєм. Крім того, відсутні відповідні погодження Інституту Генплану столиці та Київзеленбуду, не затверджено відповідної містобудівної документації щодо цієї земельної ділянки.

Також прокуратура відзначила, що відведена земля частково розташована в межах прибережних захисних смуг, де заборонено будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних.

Зважаючи на викладене, прокуратура називає рішення Київради від 29 квітня 2010 року незаконним та вимагає його скасування.

Водночас в Київраді оголосили про наявність судового рішення, у зв’язку з яким протест відхилено. Йдеться про рішення Конституційного суду України від 16.04.09, в якому зазначено, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Крім того, депутати відзначають, що у разі відхилення протесту прокурор має право звернутися до суду про визнання акта незаконним.