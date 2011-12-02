Вартість оренди квартир у Києві в листопаді виросла на 1,64%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в листопаді 2011 року виросла на 1,64% (9 дол.) - до 558 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середньою вартістю оренди однокімнатної квартири у 336 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (560 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 7 дол. - до 560 дол., 2-кімнатних, - на 6 дол., до 735 дол., 3-кімнатних, - на 9 дол., до 871 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 7 дол. - до 448 дол., 2-кімнатних, - на 13 дол., до 743 дол., 3-кімнатних, - на 11 дол. - до 877 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 8 дол., до 358 дол., 2-кімнатних, - на 8 дол. - до 468 дол., 3-кімнатних, - на 9 дол., до 677 долл.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 12 дол. - до 427 дол., 2-кімнатних, - на 9 дол., до 538 дол., 3-кімнатних, - на 8 дол., до 682 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 12 дол. - до 374 дол., 2-кімнатних, - на 17 дол. до 504 дол., 3-кімнатних, - на 6 дол., до 597 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 4 дол. - до 363 дол., 2-кімнатних, - на 3 дол., до 479 дол., 3-кімнатних, - на 14 дол., до 650 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 9 дол., до 336 дол., 2-кімнатних, - на 9 дол., до 462 дол., 3-кімнатних, - на 9 дол., до 587 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 4 дол. - до 342 дол., 2-кімнатних, - на 7 дол. до 479 дол., 3-кімнатних, - на 5 дол. - до 582 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 9 дол., до 347 дол., 2-кімнатних, - на 6 дол., до 452 долл., 3-кімнатних - на 7 дол., до 569 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 7 дол. - до 339 дол., 2-кімнатних, - на 6 дол., до 456 дол., 3-кімнатних, - на 14 дол., до 600 дол.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.