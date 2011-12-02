На вторинному ринку Одеси середня вартість житла у листопаді зросла на 0,47%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2011 року виросла на 0,47% (8 дол.) - до 1 485 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 172 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1 704 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період ріст вартості 1 кв. м житла зафіксований в Приморському районі - на 0,95% (16 дол.) - до 1 704 дол., районі Таїрово - на 0,71% (10 дол.) - до 1 419 дол.

При цьому зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Черемушки - на 1,32% (16 дол.) - до 1 197 дол., в районі Молдаванка - на 1,16% (14 дол.) - до 1 195 дол., у селищі Котовського - на 0,42% (5 дол.) - до 1 172 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.