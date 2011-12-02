Житло на вторинному ринку Львова у листопаді подешевшало на 0,28%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в листопаді 2011 року знизилася на 0,28%, або на 4 дол., - до 1 420 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 163 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1 754 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Галицькому районі - на 0,90% (16 дол.) - до 1 754 дол., Шевченківському районі - на 0,16% (2 дол.) - до 1 221 дол., Личаківському районі - на 0,98% (13 дол.) - до 1 307 дол., Сихівському районі - на 0,60% (7 дол.) - до 1 163 дол./кв. м.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла в місті зафіксований в Залізничному районі - на 0,98% (13 дол.) - до 1 342 дол./кв. м, Франківському районі - на 1,36% (20 дол.) - до 1 492 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.