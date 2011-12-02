На вторинному ринку Донецька вартість житла стабілізувалася на рівні 1157 дол./кв.м

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2011 року стабілізувалася на рівні 1 157 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петрівський район з середнім показником 783 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошилівський, де середня ціна продажу склала 1 398 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла знизилася у Ворошилівському районі - на 0,78% (11 дол.) - до 1 398 дол., Кіровському - на 0,61% (5 дол.) - до 818 дол./кв. м, Ленінському - на 0,53% (5 дол.) - до 932 дол./кв. м, Куйбишевському - на 0,54% (5 дол.) - до 913 дол./кв.м.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла побачили в Київському районі - на 1,30% (17 дол.) - до 1 326 дол., Калининському - на 0,67% (8 дол.) - до 1 208 дол., Пролетарському - на 1,08% (10 дол.) - до 935 дол., Петрівському - на 0,51% (4 дол.) - до 783 дол./кв. м, Будьонівському - на 1,04% (10 дол.) - до 975 долл.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.