Житло на вторинному ринку Харкова у листопаді подорожчало на 0,67%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2011 року виросла на 0,67%, або 7 дол., - до 1 тис. 057 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Комінтернівський район з середнім показником 890 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1 333 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період ріст вартості 1 кв. м житла спостерігався в Київському районі - на 0,91% (12 дол.) - до 1 333 дол., Московському - на 0,96% (9 дол.) - до 949 дол., Дзержинському районі - на 1,16% (15 дол.) - до 1 310 дол., Жовтневому - на 0,71% (7 дол.) - до 990 дол., районі Фрунзе - на 1,4% (14 дол.) - до 1014 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла сталося в Ленінському районі - на 0,78% (8 дол.) - до 1023 дол., Червонозаводському - на 0,67% (6 дол.) - до 891 дол., Орджонікідзевському – на 0,11% (1 долл.) – до 893 дол., Комінтернівському – на 0,89% (8 долл.) – до 893 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.