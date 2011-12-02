Житло на вторинному ринку Дніпропетровська у листопаді подешевшало на 0,26%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в листопаді 2011 року знизилася на 0,26%, або на 3 дол., - до 1 152 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 873 дол./кв. м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу склала 1 379 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період ріст вартості квадратного метра житла зафіксований у Бабушкінському районі - на 0,88% (12 дол.) - до 1 379 дол., Індустріальному - на 0,49% (5 дол.) - до 1 035 дол., Амур-Нижньодніпровському районі - на 0,71% (7 дол.) - до 996 дол./кв. м, Самарському районі - на 0,41% (4 дол.) - до 980 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Жовтневому районі - на 1,37% (18 дол.) - до 1 300 дол., Кіровському районі - на 0,75% (9 дол.) - до 1 185 дол., Червоногвардійському районі - на 0,77% (9 дол.)– до 1 159 дол./кв. м, Ленінському районі – на 1,13% (10 долл.) – до 873 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.

