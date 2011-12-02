Суд визнав житлово-комунальні тарифи у Києві законними – КМДА

Окружний адміністративний суд міста Києва підтвердив законність чинних тарифів на житлово-комунальні послуги у столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне рішення суду було прийняте 24 листопада.

За інформацією прес-служби, суд відмовив у задоволенні позову, поданого проти столичної міськдержадміністрації, з вимогою визнати ряд розпоряджень КМДА 2011 року про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в місті недійсними.

Також вимагалося визнати бездіяльність КМДА щодо реєстрації протиправних розпоряджень і заборонити передавати до виконання акти, які не пройшли процедуру державної реєстрації.

У позові йдеться про, щонайменше, 15 розпоряджень КМДА: №99, 101 від 27.01.2011; №140 від 03.02.2011; №251, 253 від 25.02.2011; №504, 506 від 06.04.2011; №616,617 від 26.04.2011; №711 від 11.05.2011; №738 від 17.05.2011; №830 від 26.05.2011; №846 від 30.05.2011; №1047, 1048 від 23.06.2011 р.