Житло на вторинному ринку Києва у листопаді подешевшало на 0,11%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в листопаді знизилася на 0,11% (2 дол.) - до 1 819 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1 419 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 3 020 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Святошинському районі - на 0,73% (11 дол.) - до 1 486 дол., Оболонському - на 1,06% (19 дол.) - до 1 777 дол., Солом’янському - на 1,21% (19 дол.) - до 1 546 дол., Голосіївському - на 0,86% (15 дол.) - до 1 734 дол., Шевченківському районі - на 1,06% (25 дол.) - до 2 327 дол./кв. м.

При цьому ріст вартості квадратного метра житла зафіксували у Печерському районі - на 0,63% (19 дол.) - до 3 020 дол./кв. м, Подольськом - на 0,59% (10 дол.) - до 1 699 дол., Дніпровському - на 0,89% (14 дол.) - до 1 589 дол., Дарницькому районі - на 0,70% (10 дол.) - до 1 442 дол.

У той же час вартість житла у Деснянському районі стабілізувалася на рівні 1 419 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.