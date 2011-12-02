Янукович запевняє, що Україна на гідному рівні прийме матчі Євро-2012

Україна на гідному рівні прийме матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz, опублікованому в газеті "Спорт-експрес".

"Ми зробили сюрприз. Упродовж короткого періоду часу побудували стадіони, проклали дороги. Будівництво терміналів добігає кінця. Україна занадто любить футбол, щоб у нас було право відмовитися від чемпіонату Європи", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави визнав, що ще навесні 2010 року ситуація з підготовкою України до Євро-2012 "була катастрофічною".

"За винятком "Донбас-Арени" в Донецьку у нас практично нічого не було готове - ні стадіонів, ні готелів, ні тим більше доріг або аеропортів... Йшлося не про втрату двох приймаючих міст з чотирьох, а саме про втрату усього турніру. Радники попереджали мене, що ми можемо просто не вписатися в часові рамки, встановлені УЄФА, оскільки для деяких об'єктів не були готові навіть проекти", - сказав Президент.

Проте, зазначив В. ЯНУКОВИЧ, він зумів переконати президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, що Україна впорається з підготовкою до турніру вчасно.

"Чотири години він (М.ПЛАТІНІ) намагався переконати мене в тому, що не існує ніяких, навіть мізерних шансів встигнути побудувати усе менш ніж за два роки. Останню годину я намагався переконати його в протилежному: за умови дуже напруженої роботи і спільної зацікавленості ми зможемо відстояти Євро-2012 для України", - сказав глава держави.

"Наскільки ж приємно було чути слова ПЛАТІНІ, коли він приїхав через рік - навесні 2011-го. Перше, що він заявив мені під час зустрічі: "Це фантастика. Я не можу повірити своїм очам", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.