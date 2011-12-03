«Олімпійський» не пристосований для інвалідів. Будуть переробляти

Заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що найближчим часом на НСК «Олімпійський» буде зроблено все, аби інваліди, які відвідуватимуть футбольні матчі, не відчували незручностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО заявив в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі, реагуючи на зауваження учасників програми, що стадіон не прилаштований до потреб інвалідів.

Зокрема, було порушено питання про те, що існують проблеми з під’їздом до кас стадіону, крім того, балки верхнього поверху закривають частину футбольного поля з того місця, де розташовані місця для інвалідів-візочників, а також з цих місць не видно жодного інформаційного табло.

«Я мушу визнати ці зауваження. Ми багато працюємо над облаштуванням безбар’єрного середовища для інвалідів», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, ті проблеми на стадіоні «Олімпійський», про які нині говорять, були виявлені одразу ж після його відкриття. «Про ці проблеми ми знаємо і зараз працюємо над їхнім виправленням», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.