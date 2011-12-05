Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за рік знизилася на 5,6%, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Зокрема у листопаді цього року середня вартість представлених до продажу 1-4-кімнатних квартир склала 2 136 дол./кв. м, тоді як в листопаді 2010 року цей показник складав 2 262 дол./кв. м.

Кількість квартир, що продаються, відносно листопада 2010 року зменшилася на 0,3% (14 964 проти 15 005 одиниць).

Найдешевші пропозиції з продажу квартир, як і рік тому, виставлені в Деснянському районі (у середньому 1 413 дол. за 1 кв. м, у листопаді 2010 року було 1 447 дол./кв. м), а найдорожчі - в Печерському (у середньому 3 300 дол. за 1 кв. м, у листопаді 2010 року було 3 770 дол./кв. м).

У звіті проаналізовано 14 964 квартир на вторинному ринку житла столиці.