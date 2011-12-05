Вартість землі в Одеській області у листопаді знизилася на 2,75%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в листопаді 2011 року знизилася на 2,75% (150 дол.) - до 5 314 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Беляєвський район з середнім показником 2 480 дол./сотка, найдорожчим - Іллічівськ, де середня ціна продажу склала 6 565 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопільському районі знизилася на 3,13% (212 дол.) - до 6 556 дол./сотка, в Іллічівську - на 3,04% (206 дол.) - до 6565 дол./сотка, у Комінтернівському районі - на 2,38% (134 дол.) - до 5 489 дол./сотка, у Беляєвському - на 1,63% (41 дол.) - до 2 480 дол./сотка, у Білгород-Дністровському - на 2,80% (133 дол.) - до 4 611 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.