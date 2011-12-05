Вартість землі у Дніпропетровській області в листопаді знизилася на 2,7%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в листопаді 2011 року знизилася на 2,77%, або 64 дол., - до 2 247 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район з середнім показником 959 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу склала 2 663 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області знизилася на 2,91% (71 дол.) - до 2 372 дол./сотка, у Новомосковському - знизилася на 1,85% (21 дол.) - до 1 117 дол./сотка, у Криничанському - знизилася на 0,93% (9 дол.) - до 959 дол./сотка, у Синельниківському - знизилася на 1,84% (50 дол.) - до 2 663 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.